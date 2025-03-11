Российского чемпиона UFC назвали «мошенником»

Боец UFC Прохазка назвал Анкалаева «мошенником» и не признал чемпионом UFC

Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Иржи Прохазка в разговоре с журналистом Ариэлем Хельвани на YouTube назвал чемпиона UFC Магомеда Анкалаева мошенником.

«Единственный мошенник — это Анкалаев. Сейчас он чемпион, но никто не признает это», — сказал Прохазка.

Анкалаев одолел Алекса Перейру 9 марта на турнире UFC 31.

Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой Анкалаева единогласным решением судей — 49-46, 48-47, 48-47. Анкалаев забрал у Перейры титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе.

Россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Анкалаев в своей карьере до боя с Перейрой выиграл 20 поединков, проиграл один, а один из боев завершился вничью. Россиянин выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WFCA (Мировой бойцовский чемпионат «Ахмат»), Oplot Challenge.

Ранее Анкалаев рассказал, согласится ли он на реванш с Перейрой.