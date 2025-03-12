Экс-тренер сборной России оценил возможное возвращение Овечкина в Россию

Плющев о возвращении Овечкина: он будет востребован в «Динамо» в любой роли

Бывший главный тренер хоккейной сборной России Владимир Плющев высказался о возможном возвращении российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в московское «Динамо». Его слова приводит «Советский спорт».

«Возвращение Овечкина домой – это замечательно! Думаю, он будет востребован в «Динамо» в любой роли: и как игрок, и как руководитель. Человек достаточно медийный, с большим опытом в хоккее. Можно только пожелать без травм достигнуть поставленной цели», — заявил Плющев.

В ночь на 12 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ одолел «Анахайм Дакс», а Овечкин записал на свой счет три результативных паса, два из которых пришлись на первый период встречи.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

Ранее игрок НХЛ заявил, что у него почернела рука из-за Овечкина.