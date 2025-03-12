Игрок НХЛ заявил, что у него почернела рука из-за Овечкина

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» Радко Гудас заявил, что бросок российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина очень трудно блокировать, и рассказал, как пострадал из-за этого. Его слова приводит RMNB.

«Помню, после блокированного броска от Алекса я посмотрел на руку: «О, вот синяк». На следующее утро я проснулся и увидел, что вся рука была черно-синей. Я усвоил ценный урок о том, что лучше не блокировать бросок Овечкина», — поделился он.

В ночь на 12 марта «Вашингтон» со счетом 7:4 переиграл «Анахайм», Овечкин не забил, но отдал три результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сразится с «Лос-Анджелес Кингз». Игра пройдет 14 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 5:30 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» восхитились Овечкиным за пас вместо гола.