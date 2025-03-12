Руководители клуба КХЛ были задержаны за попытку вывоза 2,5 кг черной икры

Первый заместитель генерального директора уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кислицын и начальник уфимской команды Юрий Попов были задержаны в аэропорту Хабаровска. Об этом пишет Sport Baza.

По информации источника, задержание произошло 6 марта. При себе у мужчин было пять полукилограммовых банок с черной икрой. Попов в результате опроса заявил, что вся икра принадлежит ему и что брал он ее у продавца «с рук» для себя. При этом никаких чеков и документов на продукт он не сохранил, поскольку не знал, что это необходимо. Он также рассказал, что продавец сообщил ему, что икра выращена искусственно, поэтому никаких проблем не должно возникнуть.

На Попова был оформлен материал проверки (по предварительным данным, по статье 258.1 «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов», после чего мужчин отпустили. К этому моменту вся хоккейная команда успела улететь в Уфу.

6 марта в Хабаровске «Салават Юлаев» играл с местным «Амуром». Игра завершилась победой уфимской команды со счетом 2:1 в овертайме.

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