КХЛ дисквалифицировала хоккеиста за удар клюшкой в лицо

Форварда минского «Динамо» Волкова отстранили на один матч за удар клюшкой в лицо

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» из Минска Александр Волков дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой в лицо. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Инцидент состоялся в начале встречи регулярного чемпионата КХЛ против пекинского «Куньлуня». Уже на шестой минуте Волков ударил в лицо клюшкой форварда китайского коллектива Люка Локхарта. Россиянин получил матч-штраф в этом эпизоде.

КХЛ решила дисквалифицировать 27-летнего игрока на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Встреча состоялась 9 марта и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Динамо».

В турнирной таблице Западной конференции минчане идут четвертыми. Они набрали 81 балл за 62 встречи и гарантировали себе место в плей-офф. «Куньлунь» не смог попасть в восьмерку сильнейших — у коллектива 59 очков за 64 встречи.

На Западе уже известны все команды, которые вышли в плей-офф: ярославский «Локомотив», московские «Динамо», ЦСКА и «Спартак», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», петербургский СКА и нижегородское «Торпедо».

Ранее хоккей без России назвали глупостью.