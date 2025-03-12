В НХЛ вновь изменили дату, когда Овечкин должен побить рекорд Гретцки

НХЛ на один день сдвинула прогноз по дате, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) вновь обновила прогноз по дате, в которую российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

После игры с «Анахайм Дакс», которая прошла в ночь на 12 марта, сезонная статистика Овечкина упала до 0,67 гола за игру (было 0,69). В соответствии с этими данными, нападающий побьет рекорд в матче с «Коламбус Блю Джекетс» 12 апреля (было — 11 апреля в игре с «Каролиной Харрикейнз»).

Овечкин продолжает погоню за рекордом Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать канадского хоккеиста, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин, который пропустил 16 игр из-за травмы (ноябрь-декабрь), провел 49 поединков, в которых записал на свой счет 33 заброшенные шайбы и 19 результативных передач.

В следующем матче «Вашингтон» сразится с «Лос-Анджелес Кингз». Игра пройдет 14 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 5:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин установил историческое достижение в НХЛ среди россиян.