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В НХЛ вновь изменили дату, когда Овечкин должен побить рекорд Гретцки

НХЛ на один день сдвинула прогноз по дате, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) вновь обновила прогноз по дате, в которую российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен побить «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

После игры с «Анахайм Дакс», которая прошла в ночь на 12 марта, сезонная статистика Овечкина упала до 0,67 гола за игру (было 0,69). В соответствии с этими данными, нападающий побьет рекорд в матче с «Коламбус Блю Джекетс» 12 апреля (было — 11 апреля в игре с «Каролиной Харрикейнз»).

Овечкин продолжает погоню за рекордом Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать канадского хоккеиста, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин, который пропустил 16 игр из-за травмы (ноябрь-декабрь), провел 49 поединков, в которых записал на свой счет 33 заброшенные шайбы и 19 результативных передач.

В следующем матче «Вашингтон» сразится с «Лос-Анджелес Кингз». Игра пройдет 14 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 5:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин установил историческое достижение в НХЛ среди россиян.

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