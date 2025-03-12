Овечкин установил историческое достижение в НХЛ среди россиян

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с »Анахайм Дакс» (7:4) отдал три результативные передачи.

Теперь на его счету за всю карьеру в НХЛ 1603 очка — 886 голов и 717 результативных передач. Овечкин стал первым российским хоккеистом, который открыл 17-ю сотню очков в «регулярках».

Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин, который пропустил 16 игр из-за травмы (ноябрь-декабрь), провел 49 поединков, в которых записал на свой счет 33 заброшенные шайбы и 19 результативных передач.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сразится с «Лос-Анджелес Кингз». Игра пройдет 14 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 5:30 по московскому времени.

Ранее в России не поверили в возвращение Овечкина в «Динамо».