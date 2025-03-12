Овечкин занял 28-е место по числу матчей в НХЛ

Овечкин обошел Гилмора и занял 28-е место по числу матчей в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 28-е место в списке лучших игроков в истории по количеству сыгранных матчей в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спортсмен принял участие в игре против «Анахайм Дакс» в рамках регулярного первенства НХЛ. Для хоккеиста этот матч стал 1475-м в карьере в чемпионатах лиги. Таким образом, он обошел Дуга Гилмора, на чьем счету 1474 встречи. При этом Овечкин занимает третье место среди действующих игроков НХЛ, уступая защитнику «Сент-Луис Блюз» Райану Сутеру (1509 матчей) и защитнику «Каролины Харрикейнз» Бренту Бернсу (1480).

Сейчас рекордсменом лиги по числу матчей за карьеру является Патрик Марло. Он провел 1779 игр.

10 марта Овечкин набрал 1600 очков в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Тогда «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над клубом «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2. Овечкин с передачи Тома Уилсона и Ника Дауда забросил четвертую шайбу своей команды.

Ранее Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота.