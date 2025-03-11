«Ахмат» выбил «Краснодар» из Кубка России

«Ахмат» обыграл «Краснодар» в Кубке России и вышел в следующий раунд

Грозненский «Ахмат» обыграл »Краснодар» в четвертьфинальном матче второго этапа Пути регионов Кубка России и вышел в следующий раунд.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ФК Краснодар», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче был открыт на 56-й минуте, отличился игрок «быков» Джон Кордоба, его ассистентом выступил Данила Козлов. Через десять минут «Ахмат» сравнял счет, автором гола стал Бернард Бериша, голевую передачу на свой счет записал Ризван Уциев. На 72-й минуте матча Бериша оформил дубль, реализовав пенальти.

На 45+2-й минуте игры «Краснодар» имел шансы забить, однако Кордоба не сумел реализовать пенальти.

Главным арбитром встречи был назначен Сергей Чебан. Всего в матче было показано три желтые карточки. Два предупреждения получили игроки «Ахмата» Мауро Луна Диале и Владислав Камилов, также был предупрежден футболист «Краснодара» Мозес Кобнан.

«Краснодар» — один из лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ). «Быки» имеют равное количество баллов с петербургским «Зенитом» — 43. Грозненская команда идет в зоне стыковых матчей на 14-й позиции, имея в активе 17 баллов.

Ранее «Локомотив» вышел в следующий раунд Кубка России.