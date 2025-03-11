Ветеран «Спартака» назвал задачу команды на остаток сезона

Московский «Спартак» с текущим подбором игроков может выиграть и Кубок России, и Российскую премьер-лигу, если не будет пытаться экономить и беречь футболистов в каком-то из этих турниров. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

«Сейчас для «Спартака» любой соперник — серьезный. «Рубин», которому ничего не нужно и который не может и мечтать подняться выше седьмого места в чемпионате, упирался. Бренд «Спартака» настолько высок, что победа над ним — огромное достижение, даже если команда, его обыгравшая, занимает невысокое место в чемпионате.

То же самое сейчас будет и с «Акроном». Победа над «Спартаком» будет для него фантастикой. Учитывая, что там есть амбициозные руководители, также играет Дзюба, вошедший в историю российского футбола, «Акрон» будет играть на результат.

«Спартак» должен выйти основным составом, а не пытаться распределять игроков на эту игру и на матч с «Зенитом». Три дня достаточно для восстановления. У «Спартака» с таким подбором футболистов есть шанс выиграть и Кубок, и чемпионат. Нельзя отбросить Кубок и сосредоточиться на чемпионате — тогда ничего не получится. Надо ставить задачу выиграть оба турнира. Если будут на чем-то экономить, не получится ни одно, ни другое, поверьте мне», — убежден специалист.

«Спартак» в среду, 12 марта, в рамках четвертьфинала второго этапа Пути регионов Кубка России на выезде сыграет с «Акроном». Игра начнется в 16:00 по московскому времени. А 16 марта красно-белым предстоит домашнее противостояние с «Зенитом». На данный момент петербуржцы делят первое место в турнирной таблице РПЛ с «Краснодаром» — обе команды набрали по 43 очка. «Спартак» с отставанием в три балла идет на третьей строчке.

Ранее «Спартак» проявил интерес к игроку ЦСКА.