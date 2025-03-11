Звезда «Ливерпуля» может перейти в испанский топ-клуб

Футболист английского «Ливерпуля» может стать футболистом каталонской «Барселоны», передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Sport Diario.

Представители футболиста уже вышли на «Барселону», предложив клубу услуги игрока. Салах ради перехода в «Барсу» готов пойти на понижение зарплаты.

В руководстве «Барселоны» выступают за такое подписание.

32-летний футболист выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» уверенно лидирует: коллектив Арне Слота набрал 70 очков за 29 туров, имеет отрыв в шесть баллов от ближайшего преследователя в лице «Арсенала», а также игру в запасе.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет с французским «ПСЖ». Встреча состоится в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды выйдут на поля 11 марта в 23:00 по московскому времени.

В первом матче, который состоялся в Париже, «Ливерпуль» одержал победу со счетом 1:0.

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