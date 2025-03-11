Боксер Бивол рассказал, проведет ли он третий бой с Бетербиевым

Боксер Бивол о бое с Бетербиевым: у меня больше сидит мысль про трилогию

Боксер Дмитрий Бивол заявил, что хочет провести третий бой с Артуром Бетербиевым, передает «Матч ТВ».

«У меня сидит мысль про трилогию. Закрыть вопрос. Быть чистым перед теми, с кем работаем, кто организовал крайние бои. В то же время Артур — чемпион. Он достоин», — сказал Бивол.

23 февраля Бетербиев в 12-раундовом поединке уступил судейским решением Дмитрию Биволу. Бивол выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

Ранее стало известно, где может пройти третий бой Бетербиев — Бивол.