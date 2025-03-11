Фетисов об Овечкине: Было бы красиво завершить карьеру с золотом и у себя в стране

Экс-хоккеист Фетисов: Овечкину было бы красиво закончить карьеру в своей стране

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поддержал желание хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина сыграть на Олимпиаде 2026 года, передает «Спорт-Экспресс».

«Было бы красиво завершить карьеру с олимпийским золотом и у себя в стране. У него мама — двукратная олимпийская чемпионка. Он тоже всю жизнь мечтал стать чемпионом», — сказал Фетисов.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

В ночь на 10 марта «Вашингтон» одержали победу над клубом «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2. Овечкин с передачи Тома Уилсона и Ника Дауда забросил четвертую шайбу своей команды. Теперь на его счету 886 голов и 714 результативных передач.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

Ранее хоккеисты «Вашингтона» и «Сиэтла» устроили драку, из-за которой удалили 10 игроков.