Фестиваль New Star Camp представил спортивную программу

На курорте «Роза Хутор» пройдет Чемпионат по фриски и Кубок по сноуборду России

Фестиваль New Star Camp, который пройдет с 24 по 30 марта на российском горном курорте «Роза Хутор», объявил спортивную программу. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Программа стартует 24 марта с двухдневного финального этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине Big Air, в котором примут участие лучшие сноубордисты страны.

На следующий день начнется чемпионат России по фристайлу, который продлится до 27 марта.

28 марта пройдут флагманские соревнования New Star Invitational по сноуборду и лыжам с призовым фондом в 1 млн рублей.

Также 28 марта на высоте 1 170 метров состоится контест Night Jam, судьей и ведущим которого выступит сноубордист Денис Бонус.

Соревнования пройдут на мультифункциональном джиббинг-споте, который построят специально к фестивалю, а в дни без контестов здесь организуют мастер-классы и шоу-кейсы от New Star Athlets Club.

Спортсмены-любители встретятся 25 марта на контесте Upshift Jump на самый высокий вылет в дисциплинах «лыжи» и «сноуборд на квотерпайпе».

В этот же день в программу войдет любительский контест Winline Straight Rail для всех желающих сноубордистов и лыжников в дисциплине «джиббинг». Турнир состоится в формате джем-сессии на высоте 1 600 метров на самом длинном рейле в 54 метра.

Организаторы фестиваля отметили, что сноупарк New Star Camp подготовили к соревнованиям. Участников ждут 100 тыс. кубометров снега, около 70 эксклюзивных джиббинг-фигур и 40 тыс. квадратных метров общей площади.