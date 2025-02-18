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Чемпионка России по фехтованию стала жертвой мошенников

Чемпионка России по фехтованию Ключникова отдала мошенникам 200 тыс. рублей
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Павел Бедняков/РИА Новости

Чемпионка России по фехтованию Алина Ключникова стала жертвой телефонных мошенников. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источников, спортсменка лишилась 200 тысяч рублей. 24-летней фехтовальщице несколько дней назад написал якобы «директор Федерации фехтования России» и заявил, что у многих спортсменов возникли проблемы. Согласно словам мошенника, атлетов «поймали на общении с украинцами и донатах им на еду». Из-за этого якобы была проведена проверка, и вопросы появились к Ключниковой.

Спортсменка заявила, что не причастна к этому, что ничего не делала, однако на ее телефон стали поступать звонки из «прокуратуры» и «Минобороны». Мошенники убедили Ключникову перевести на «безопасный счет» 200 тысяч рублей. Уже после этого спортсменка обратилась в полицию.

12 февраля армянский полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что занимается благотворительностью, а также вспомнил, как его обманули мошенники. Он отметил, что злоумышленники действовали через WhatsApp.

Ранее фаната обязали выплатить 500 тысяч рублей «Локомотиву».

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