Олимпийский чемпион призвал не cмотреть на возраст Овечкина

Кожевников: не смотрите на возраст Овечкина, у него есть все нужные качества

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников призвал не смотреть на возраст российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит РИА Новости.

«Овечкин в бомбической форме. Он красавец. Не смотрите на его возраст в паспорте. У человека есть все необходимые качества — стремление к цели, светлая голова и понимание хоккея. Он играет на команду, а команда ему доверяет и играет на него», — заявил Кожевников.

Встреча против «Сиэтла» завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:2.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд ему нужно забросить девять шайб.

После этого матча «Вашингтон» с 92 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В следующем матче «столичные» сразятся с «Анахайм Дакс» 12 марта, стартовая сирена прозвучит в 5:00 по московскому времени.

Ранее НХЛ выложила ролик в честь 1600 очков Овечкина.