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Олимпийский чемпион призвал не cмотреть на возраст Овечкина

Кожевников: не смотрите на возраст Овечкина, у него есть все нужные качества
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Алексей Куденко/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников призвал не смотреть на возраст российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит РИА Новости.

«Овечкин в бомбической форме. Он красавец. Не смотрите на его возраст в паспорте. У человека есть все необходимые качества — стремление к цели, светлая голова и понимание хоккея. Он играет на команду, а команда ему доверяет и играет на него», — заявил Кожевников.

Встреча против «Сиэтла» завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:2.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд ему нужно забросить девять шайб.

После этого матча «Вашингтон» с 92 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В следующем матче «столичные» сразятся с «Анахайм Дакс» 12 марта, стартовая сирена прозвучит в 5:00 по московскому времени.

Ранее НХЛ выложила ролик в честь 1600 очков Овечкина.

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