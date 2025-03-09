Экс-одноклубник Овечкина ответил, сколько игр надо Александру, чтобы побить рекорд Гретцки

Нападающий московского ЦСКА Станислав Галиев заявил, что нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину надо провести 15-20 матчей, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Советский спорт».

«Конечно, слежу, как там у него. Может, не все матчи смотрю, но постоянно проверяю. Осталось 10 шайб до рекорда. Уверен, что всё получится. Наверное, игр 15-20 ему еще нужно», — сказал Галиев.

В ночь на 8 марта «Вашингтон» со счетом 5:2 переиграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин остался без набранных очков.

39-летний капитан «Кэпс» провел на льду 16 минут 59 секунд (две из них в большинстве). За это время он нанес шесть бросков по воротам — четыре оказались заблокированными, один бросок пришелся в створ и один мимо. Также россиянин провел один силовой прием, завершив игру с нулевым показателем полезности.

6 марта капитан «столичных» отличился в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». Эта шайба стала для Овечкина 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах осталось всего девять голов.

Ранее Артем Дзюба пошутил о погоне Овечкина за рекордом Гретцки.