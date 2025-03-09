«Мог разорвать»: в «Зените» не увидели заряженности на матч РПЛ

Тренер Тарханов заявил, что «Зениту» не хватило заряженности на матч с «Факелом»

Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов признался, что ему не понравилась игра петербургского «Зенита» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Не видно какой-то заряженности, они могут разорвать «Факел», потому что сильнее его. Я даже скажу, что не на голову «Зенит» сильнее, а на несколько голов. Чего-то не хватает, не могу сказать, но зенитовцы мне не понравились», — заявил специалист.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0 в пользу петербуржцев. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» догнал «Краснодар», в активе обеих команд теперь по 43 балла. На третьем месте идет московский «Спартак», который набрал 40 баллов и еще не сыграл свой поединок 20-го тура РПЛ. Воронежская команда — аутсайдер текущего сезона. «Факел» идет на предпоследней, 15-й строчке, набрав 14 баллов и опережая идущий последним «Оренбург» на шесть очков.

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