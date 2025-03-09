«Есть неточности»: голкипер Сафонов о победном матче «ПСЖ»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после матча с «Ренном» (4:1) в 25-м туре чемпионата Франции в своем Telegram-канале поделился размышлениями об игре и отметил, что ощущал давление соперника.

«В общем, получил удовольствие от игры. Касаемо меня, сложилось впечатление, что должен давать больше спокойствия команде. Также есть неточности, но я намного лучше понимаю, что от меня требуется и как играет команда», — заявил он.

Сафонов перешел в состав парижского клуба в летнее трансферное окно 2024 года из «Краснодара». Вратарь конкурирует за место в воротах с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

Голами в составе победившей команды отметились Гонсалу Рамуш, Брэдли Барколя и Усман Дембеле, который оформил дубль за три минуты в компенсированное ко второму тайму время. Единственный мяч в составе хозяев забил Лильян Брассье. «ПСЖ» набрал 65 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1. «Ренн» с 29 баллами располагается на 11-й позиции.

Следующий матч в чемпионате Франции «ПСЖ» проведет 16 марта на домашнем стадионе против «Марселя». Стартовый свисток для команды прозвучит в 22:45 по московскому времени. А до этого «ПСЖ» 11 числа сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Ранее Сафонов получил низкую оценку за победный матч «ПСЖ».