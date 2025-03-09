Глава UFC остался недоволен боем россиянина Анкалаева

Глава UFC Уайт заявил, что ждал большего от боя Анкалаева и Перейры

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на своей странице в социальной сети Х заявил, что недоволен титульным поединком между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой на UFC 313.

«Не то, чего я ожидал. Я ожидал большего», — написал Уайт.

Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой Анкалаева единогласным решением судей — 49-46, 48-47, 48-47.

Россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Анкалаев в своей карьере до боя с Перейрой выиграл 20 поединков, проиграл один, а один из боев завершился вничью. Россиянин выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WFCA (Мировой бойцовский чемпионат «Ахмат»), Oplot Challenge.

Титул в тяжелом весе Перейра завоевал в ноябре 2023 года. В поединке против Халила Раунтри, состоявшемся 5 октября 2024 года, он успешно провел защиту четвертого чемпионского пояса промоушена. После поединка с Анкалаевым на счету Перейры стало 15 боев, в 12 из которых он одержал победу.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поздравил Анкалаева с завоеванием титула UFC.