Джокович сенсационно вылетел с «Мастерса» в США

Теннисист Джокович не смог выйти в 3-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович не сумел выйти в третий круг турнира серии «Мастерс», который проходит в американском Индиан-Уэллсе.

Во втором круге сербский спортсмен проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхюлпу. Встреча, которая продолжалась 2 часа 2 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 1:6.

За это время Джокович допустил три двойные ошибки и реализовал два из четырех брейк-пойнтов. На счету нидерландца четыре эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

За выход в следующий раунд нидерландский теннисист поборется с представителем Аргентины Франсиско Серундоло. Действующим чемпионом «Мастерса» является испанец Карлос Алькарас, который в прошлом году в финальном поединке одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 100 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 99 из них выиграл в одиночном разряде.

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