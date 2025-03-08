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Вяльбе призвала не сравнивать ее победы с рекордом олимпийского чемпиона Клебо

Глава ФЛГР Вяльбе призвала не сравнивать ее победы на ЧМ с рекордом Клебо
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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала не сравнивать свои достижения на чемпионатах мира с рекордом пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Ее слова приводит ТАСС.

«Я думаю, это не совсем корректно — говорить о том, побил Клебо мой рекорд или не побил. Он мужчина, я женщина, он пишет свою историю, а я свою написала, когда бегала на чемпионате, где было пять видов программы. Сейчас их стало шесть. Клебо — великий спортсмен, это однозначно», — заявил он.

8 марта Клебо выиграл марафон на мировом первенстве. Для Клебо эта победа на текущем чемпионате мира стала шестой. Он побил рекорд Вяльбе, которая на мировом первенстве в 1997 году завоевала пять золотых наград.

Клебо — 15-кратный чемпион мира, четырехкратный обладатель Кубка мира (2017/18, 2018/19, 2021/2022, 2022/2023), четырехкратный победитель многодневки «Тур де Ски» (2018/19, 2021/22, 2022/23, 2024/25).

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее рекорд олимпийского чемпиона Клебо назвали нелегитимным из-за Александра Большунова.

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