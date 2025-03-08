В российском спорте нашли махновщину

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что под его руководством удалось уладить разногласия между спортсменами и руководителями федераций. Его слова приводит ТАСС.

«Проблема, которая просматривалась и сильно мешала, – разноголосица, махновщина в отношениях с международными партнерами. Абсолютно несогласованные высказывания атлетов и глав федераций. То наших олимпийцев называли иноагентами, то обещали сбросить бомбы на европейские столицы», — заявил Дегтярев.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов четырех новых регионов.

До этого, в конце февраля 2022 года, МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее экс-игрок сборной России признался в разбое и грабежах.