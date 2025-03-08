Фанаты «Вашингтона» требовали отдать шайбу Овечкину в конце игры с «Детройтом»

Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз» требовали от игроков своей команды снабдить передачами капитана команды — Александра Овечкина.

При счете 5:2 в пользу «столичных» «Кэпс» заработали большинство, по ходу которого фанаты скандировали «Ови, Ови!», желая увидеть заброшенную шайбу в исполнении россиянина.

Игра «Вашингтон» — «Детройт» завершилась со счетом 5:2. В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 90 очков. Второе место занимает «Флорида», набрав 81 очко. «Торонто» с 79 баллами располагается на третьей позиции.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома против «Сиэтл Кракенс». Игра состоится 9 марта, стартовое вбрасывание запланировано на 22:30 по московскому времени.

6 марта капитан «столичных» отличился в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». Эта шайба стала для Овечкина 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах осталось всего девять голов.

Ранее в США российского хоккеиста дисквалифицировали на десять матчей.