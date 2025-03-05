В посольстве Ирана отреагировали на слух про 99 ударов плетью для Роналду

Информация, согласно которой португальскому нападающему саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью в Иране, является ложной. Об этом сообщили в посольстве Ирана в Риме изданию IRNA.

«Расследование, проведенное судебными органами Ирана, показало, что утверждение о якобы грозящем Криштиану Роналду наказания в виде 100 ударов плетью является лишь выдумкой СМИ, и никакого судебного решения по этому поводу не выносилось», — сказали в посольстве.

В 2023 году Роналду встретился в Иране с местной художницей с ограниченными возможностями. В конце встречи он обнял и поцеловал ее. Такие действия запрещены в Иране. При повторном визите в страну Роналду мог быть наказан тюремным заключением и он мог получить 99 ударов плетью.

Иранский «Эстеглаль» и саудовский «Аль-Наср» сыграли вничью со счетом 0:0, и игру форвард пропустил. Сообщалось, что произошло это именно из-за грозящего ему наказания. Ответный поединок состоится 10 марта.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Ранее «Аль-Наср» попросил перенести матч из-за опасений за жизнь Роналду.