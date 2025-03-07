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Заслуженный тренер России Коптюх скончался на 84-м году жизни

Известный тренер Иван Коптюх умер в Нижнем Новгороде
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МБОУ КСОШ №1

Заслуженный тренер России по легкой атлетике Иван Коптюх скончался на 84-м году жизни. Информация об этом появилась на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Ивана Никитовича Коптюха», — указано в сообщении.

Причина смерти специалиста не уточняется.

Самой известной воспитанницей тренера была его дочь — Наталья Садова, которую он тренировал до 1992 года. На Олимпийских играх 2004 года в Афинах она выиграла золотую медаль. Тремя годами ранее, на чемпионате мира по легкой атлетике 2001 в Эдмонтоне, спортсменка также стала победительницей, но впоследствии лишилась титула, так как у нее был установлен повышенный уровень кофеина. Она также принимала участие в летних Олимпийских играх — 2008, однако не смогла выйти в финальную часть.

Также Коптюх тренировал серебряного призера чемпионата мира в метании молота Валерия Пронкина, обладателя Кубка Европы в метании копья Илью Короткова, призера чемпионата мира в метании молота Илью Коновалова.

Ранее вдова борца Сайтиева назвала причину смерти спортсмена.

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