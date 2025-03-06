Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хоккеист СКА Кузнецов заявил, что подхватил опасный вирус

Хоккеист СКА Кузнецов заявил, что после травмы головы подхватил сильный вирус
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что после получения травмы головы стал жертвой вирусной инфекции.

По его словам, повторное попадание в список травмированных игроков СКА связано с попыткой поспешного восстановления.

«Сейчас дочь болеет. Она у нас последняя заболела, лежит с температурой 39. Мы все в семье переболели. Какой-то вирус. Еще до матча с «Куньлунем» у меня был сильный кашель, после игры стало все совсем худо. Мы, хоккеисты, и с серьезными повреждениями играем», — заявил Кузнецов.

27 февраля журналист Артур Хайруллин написал, что Кузнецов с высокой долей вероятности больше не сыграет за СКА. Агент хоккеиста Шуми Бабаев назвал эту информацию сплетнями, а позже сам клуб заявил, что не планирует расторгать контракт с хоккеистом. 28 февраля клуб внес хоккеиста в список травмированных.

В текущем сезоне 32‑летний Кузнецов набрал 37 очков (12+25) в 38 матчах за СКА.

Ранее Евгений Кузнецов рассказал об отношении к наркотикам.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами