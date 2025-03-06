Хоккеист СКА Кузнецов заявил, что подхватил опасный вирус

Нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что после получения травмы головы стал жертвой вирусной инфекции.

По его словам, повторное попадание в список травмированных игроков СКА связано с попыткой поспешного восстановления.

«Сейчас дочь болеет. Она у нас последняя заболела, лежит с температурой 39. Мы все в семье переболели. Какой-то вирус. Еще до матча с «Куньлунем» у меня был сильный кашель, после игры стало все совсем худо. Мы, хоккеисты, и с серьезными повреждениями играем», — заявил Кузнецов.

27 февраля журналист Артур Хайруллин написал, что Кузнецов с высокой долей вероятности больше не сыграет за СКА. Агент хоккеиста Шуми Бабаев назвал эту информацию сплетнями, а позже сам клуб заявил, что не планирует расторгать контракт с хоккеистом. 28 февраля клуб внес хоккеиста в список травмированных.

В текущем сезоне 32‑летний Кузнецов набрал 37 очков (12+25) в 38 матчах за СКА.

Ранее Евгений Кузнецов рассказал об отношении к наркотикам.