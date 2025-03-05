«Выкинуть из головы и пахать»: названа проблема теннисиста Медведева

Теннисистка Веснина: у Медведева такое состояние, что нет уверенности

Олимпийская чемпионка Елена Веснина, завоевавшая титул в 2016 году в парном разряде, связала проблемы российского теннисиста Даниила Медведева с отсутствием уверенности. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сейчас у него такое состояние, что нет уверенности. Но она набирается через матчи, победы и трудовую работу. Сейчас Дане нужно просто выкинуть все из головы и пахать. Даня сейчас будет проходить через это и найдет свою игру», — отметила она.

27 февраля Медведев в четвертьфинале турнира ATP-500 в Дубае проиграл представителю Нидерландов Таллону Грикспору, который является 47-й ракеткой мира. Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7.

По ходу встречи российский теннисит поругался с судьей, которого обвинил в двойных стандартах в отношении россиян.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее Медведев извинился за слова о двойных стандартах в отношении россиян.