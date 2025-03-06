Губерниев заявил, что Большунов считает фуфлом ЧР в Казани

Губерниев: Большунов подтвердил, что ФЛГР плохо организовала ЧР в Казани

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» заявил, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов недоволен проходящим в Казани чемпионатом России по лыжным гонкам.

По его словам, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) не справилась с организацией турнира.

«Я знаю, что заявил Александр. Он фактически подтвердил, что судейство и организация чемпионата России по лыжам со стороны ФЛГР — полное фуфло», — заявил Губерниев.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее тренера сборной России по лыжам госпитализировали с пневмонией.