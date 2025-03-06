ФИФА может увеличить до 64 команд число участников ЧМ-2030

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не исключил увеличения числа участников чемпионата мира. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, с подобной инициативой выступил делегат из Уругвая, который примет одну игру предстоящего мундиаля.

Отмечается, что таким образом ФИФА стремится расширить свое влияние на мировой арене и увеличить число коммерческих соглашений с целью увеличения прибыли. Инфантино заявил, что данная идея «заслуживает внимания».

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Сборная России пропустила Евро-2024, также россияне не были допущены к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее прокуратура направила в суд дело по факту нападения на экс-футболиста сборной России.