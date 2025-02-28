В Сербии не планируют оправдываться за поддержку России на матче

В «Црвене Звезде» не планируют оправдываться за акцию в поддержку России

Пресс-секретарь сербской «Црвены Звезды» Игорь Вуйчин отреагировал на акцию в поддержку России, которую фанаты устроили на матче регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (80:86), и заявил, что это было напоминанием о крепкой связи с российским народом. Его слова приводит Sport24.

«По поводу этого никаких звонков из Евролиги в наш клуб не было. А с какой стати им быть? Разве в этих песнях можно увидеть преступление? И к тому же, как все мы помним, на прошлой неделе Евролига объявила, что российские клубы очень близки к возвращению в турнир. Так что мы все очень ждем этого!» — заявил он.

Фанаты сербского клуба развернули полотно с российским триколором по периметру трибун нижнего яруса, заполнив верхний ярус цветами своего флага перед началом игры во время выхода команд на паркет. По ходу встречи поклонники «Црвены Звезды» исполнили несколько песен на русском языке — «Катюшу» и «Знаешь ли ты» певицы МакSим.

Игра завершилась победой «Жальгириса» со счетом 86:80.

Евролига в марте 2022 года отстранила российские клубы от участия в турнире. Московский ЦСКА является вторым в списке титулованных клубов в истории Евролиги, одержав победу в главном континентальном клубном турнире восемь раз.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение сборных России и Белоруссии.

Ранее Татьяна Тарасова заявила о недоверии в вопросе допуска российских фигуристов на ОИ.