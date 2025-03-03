Карпин рассказал, связан ли его уход из «Ростова» с возвращением России в турниры ФИФА

Карпин: мой уход из «Ростова» не связан с возвращением России в турниры ФИФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал в эфире телеканалу «Россия 24», что его уход из «Ростова» не связан с тем, что национальная команда скоро вернется на международные турниры.

«Ничего я не знаю того, чего не знают все. Знаю ровно то же самое, что и все люди. Да, вроде бы движение какое-то есть, но это не точно (улыбается). Поэтому точно не из-за этого ушел из «Ростова», — сказал Карпин.

Карпин покинул «Ростов» 25 февраля.

25 марта россияне проведут товарищеский матч против Замбии. Эта встреча станет для футболистов сборной Росси первой в 2025 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Карпин рассказал, планирует ли он вызывать Артема Дзюбу в сборную России.