Овечкин побил достижение Гретцки по заброшенным шайбам в победных матчах

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил достижение Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в победных матчах.

Овечкин отличился в победном матче против «Рейнджерс» (3:2 ОТ).

Для россиянина эта шайба стала 636-й в победных матчах.

Эта шайба стала для Овечкина 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах осталось всего девять голов.

4 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата обыграл «Оттаву». Овечкин провел на площадке 16 минут 50 секунд, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась со счетом 5:4 (Б).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 88 очков. Второе место занимает «Торонто», набрав 79 очков. «Флорида» отстает от «Торонто» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет на своей площадке с «Детройтом». Встреча состоится 8 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин рассказал, как Гретцки подарил ему свою клюшку.