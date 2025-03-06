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Глав нескольких региональных футбольных федераций заподозрили в растрате

Mash: глав четырех региональных футбольных федераций заподозрили в растрате
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РИА Новости

Глав четырех региональных футбольных федераций России заподозрили в растрате государственных субсидий и грантов, сообщает Mash.

Сейчас правоохранительные органы проверяют президентов футбольных федераций Калужской, Рязанской, Смоленской и Брянской областей. Отмечается, что поводом для проверки стала публичная критика организаций со стороны губернаторов и общественников.

Правоохранители уже обнаружили несколько подозрительных схем в Калуге. У главы местной федерации футбола Игоря Седова обнаружили офисное помещение, которое он сдавал в аренду калужской областной федерации футбола. Также по этому адресу зарегистрирован ЧОП Седова, в сотрудниках которого числятся его родственники.

ФСБ обнаружила, что в 2023 году Калужская федерация футбола получила от федерации футбола «Центр» 500 тысяч рублей на развитие проекта «Школа молодого арбитра», но проект не запустился. Такие же эпизоды есть и в других регионах.

Седов в разговоре с Mash подтвердил информацию про офис в Калуге и родственников, которые числятся в его ЧОП. Остальную информацию он назвал бредом и выдумкой конкурентов. Подобные комментарии дали главы президенты других футбольных федераций.

Ранее главу фигурного катания Москвы обвинили в воровстве 20 млрд рублей.

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