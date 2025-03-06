Овечкин снова забил и сократил отставание от Гретцки

Овечкин забросил 885-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки осталось девять голов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент публикации новости идет третий период, счет в матче равный — 2:2.

В ассистентах у российского форварда Эндрю Манджапане и Коннор Макмайкл.

Эта шайба стала для Овечкина 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в «регулярках» осталось всего девять голов.

4 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата обыграл «Оттаву». Овечкин провел на площадке 16 минут 50 секунд, не отметившись результативными действиями. Встреча завершилась со счетом 5:4 (Б).

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на первом месте, набрав 86 очков. Второе место занимает «Торонто», набрав 79 очков. «Флорида» отстает от «Торонто» по дополнительным показателям. «Оттава» занимает десятое место, имея в активе 65 баллов. Пока команда из столицы Канады не проходит в зону плей-офф.

Ранее сообщалось, что Овечкин за каждый свой гол будет жертвовать деньги в фонд помощи детей, больных раком.