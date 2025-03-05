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Карпин о невызове Сафонова в сборную России: мне за него алименты заплатить?

Карпин заявил, что его беспокоит ситуация с задолженностью Сафонова по алиментам
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в сборную России, заявив, что ничего не может сделать с задолженностью по его алиментам, передает «РБ Спорт».

«Да, меня беспокоит ситуация с Сафоновым. А что я могу сделать? Алименты пойти за него заплатить?» — сказал Карпин.

10 декабря кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Анастасии Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. Адвокаты Сафонова намерены обжаловать этот приговор. Заседание по этому вопросу будет проведено позднее.

25 марта россияне проведут товарищеский матч против Замбии.

Ранее Валерий Карпин рассказал, планирует ли он вызывать Дзюбу в сборную России.

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