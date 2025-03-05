Российской олимпийской чемпионке отказали в нейтральном статусе

Международная федерация гимнастики (FIG) отказала в нейтральном статусе олимпийской чемпионке Виктории Листуновой. Об этом пишет RT.

Всего было обработано 26 заявок, и четыре спортсмена получили отказ. Кроме Листуновой, нейтральный статус не получили Елена Айлоян, Екатерина Привалова и Алексей Усачев.

Листунова — олимпийская чемпионка — 2020 в команде в составе сборной России (носила название ОКР), абсолютная чемпионка Европы 2021, трехкратная чемпионка мира среди юниоров по спортивной гимнастике (2019).

При этом FIG одобрила нейтральный статус для олимпийской чемпионки — 2020 в командном первенстве Ангелины Мельниковой.

Международная федерация гимнастики в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 при заявленных условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет, отказались ехать представители и художественной гимнастки, и спортивной гимнастки.

Ранее в январе стало известно, что Листунова продолжит карьеру в Италии.