Российская олимпийская чемпионка продолжит карьеру в Италии

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Виктория Листунова продолжит карьеру в Италии. Об этом в комментарии ТАСС сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

«Совсем скоро Виктория Листунова планирует отправиться в Италию. С ней связались представители одного из итальянских гимнастических клубов, они очень настойчиво просили ее выступить в составе их команды на клубном чемпионате этой страны и пригласили на встречу», — заявила она.

Предложение Листуновой сделал клуб Ginnastica Riccione Academy, одним из тренеров которого является россиянин Антон Столяр.

Листунова — олимпийская чемпионка 2020 в команде в составе сборной России (носила название ОКР), абсолютная чемпионка Европы 2021, трехкратная чемпионка мира среди юниоров по спортивной гимнастике (2019).

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 при заявленных условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет, отказались ехать представители и художественной гимнастки, и спортивной гимнастки.

Ранее российская гимнастка объяснила, почему не живет в России.