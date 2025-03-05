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Российский хоккеист Кучеров сократил отрыв от лидеров гонки бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампы» Кучеров стал третьим игроком, набравшим 90 очков в сезоне НХЛ
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Kim Klement Neitzel/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) переиграла «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе, завершилась со счетом 6:2. Российский нападающий победившей команды Никита Кучеров отметился голом, а также записал на свой счет две результативные передачи. Это помогло ему набрать 90 очков (25+57) в текущем сезоне НХЛ.

Кучеров стал третьим хоккеистом, который сумел добраться до этой отметки в сезоне. Он идет на третьем месте в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. На второй строчке бомбардирского рейтинга идёт немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, у которого 92 очка (45+47). Лидер — канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 93 очка (23+70).

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли. По итогам минувшего сезона он завоевал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата — в 81 матче он набрал 144 (44+100) очка. В пяти играх плей-офф россиянин сделал семь результативных передач.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Баффало Сэйрбз». Игра состоится 7 марта, стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Ранее Кучеров установил уникальный рекорд «Тампы».

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