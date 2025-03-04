Губерниев намерен сместить Вяльбе с поста главы Федерации лыж России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» заявил о готовности возглавить Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).

По его словам, в ближайшее время он намерен разработать стратегию выдвижения на данный пост.

«Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента ФЛГР. Больше непрофессионализма не будет, я наведу порядок. За три дня наши лыжи станут блестящими», — заявил Губерниев.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Дмитрия Губерниева упрекнули в незнании правил лыжных гонок.