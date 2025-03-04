СКА обыграл ЦСКА

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА оказался сильнее московского ЦСКА.

Встреча прошла в российской столице на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась победой гостей в дополнительное время — 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марат Хайруллин и Матвей Короткий. У проигравшей команды отличились Максим Соркин и Прохор Полтапов.

Победную шайбу забросил в овертайме капитан СКА Александр Никишин.

СКА уже вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2024/25. Это стало известно после того, как пекинский «Куньлунь» уступил в матче регулярного чемпионата московскому «Динамо» со счетом 3:6.

У команды Романа Ротенберга 73 очка в турнирной таблице после 61 матча и седьмая строчка в Западной конференции. Помимо петербуржцев, в плей-офф на Западе вышли ярославский «Локомотив», московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, череповецкая «Северсталь», а также минское «Динамо». Последним участником плей-офф в этой конференции станет нижегородское «Торпедо» или «Куньлунь».

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