Ветеран «Спартака» рассказал, когда Солари и Гарсия станут игроками основы

Новичкам московского «Спартака» Пабло Солари и Ливаю Гарсии необходимо зарабатывать место в стартовом составе через конкуренцию. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

«Они станут игроками основы, когда придет время, через конкуренцию. Это футболисты хорошего класса, которые уже знают, как добиваться результата, выигрывали трофеи. Это усиление.

Но, естественно, они должны быть в полном порядке. У них конкуренты — играющие и сильные. Когда нет конкуренции, уровень футбола начинает падать. А здесь видно, что будет большая конкуренция — это хорошо», — считает Гладилин.

«Спартак» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) дома победил «Оренбург» со счетом 2:0. Голами в составе москвичей отметились Манфред Угальде и дебютировавший за красно-белых Пабло Солари. Также на замену вышел и второй новичок хозяев — Ливай Гарсия.

На данный момент «Спартак» набрал 40 очков — столько же, сколько «Краснодар» и «Зенит». Следующим соперником подопечных Деяна Станковича будет «Рубин», этот матч состоится в Казани 9 марта.

Ранее экс-тренер сборной России порадовался здоровой конкуренции в «Спартаке».