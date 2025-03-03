Легенда «Спартака» рассказал, что у него были серьезные проблемы со здоровьем

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов на шоу YouTube-канала «Коммент.Шоу» рассказал, что пропал из медиапространства на восемь лет из-за серьезных проблем с ногами.

«Дело в том, что у меня были серьезные проблемы. Проблемы с ногами. Могло так случиться, что пришлось бы менять оба коленных сустава, иначе я бы оказался в инвалидной коляске. Кардиологи не разрешили операцию. Один хирург мне сказал, что операция нужна, когда сяду в коляску, а пока мне надо ходить. Я стал заниматься плаванием, ходить, все вернулось на круги своя. Сейчас я могу поехать куда угодно», — сказал Бубнов.

Бубнов выступал за «Спартак» с 1983 по 1989 год. В составе красно-белых он стал двукратным чемпионом СССР. Также один раз он стал чемпионом СССР в составе московского «Динамо», за который выступал с 1974 по 1982 год. Также Бубнов выступал за французский «Ред Стар».

Ранее Бубнов заявил, что Артему Дзюбе можно было завершать карьеру еще в петербургском «Зените».