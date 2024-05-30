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Бубнов: Дзюбе можно было завершать карьеру еще в «Зените»

Экс-футболист Бубнов: Дзюба прилично сдал еще в «Зените»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист Александр Бубнов заявил, что футболист Артем Дзюба, с которым не продлил контракт московский «Локомотив», прилично сдал еще в петербургском «Зените», передает Sportbox.

«Дзюба еще в «Зените» сдал прилично. Уже тогда можно было завершать карьеру. Однако Артем подался в Турцию, и мы все видели, чем это закончилось. В «Локомотиве» нападающий продолжил сбавлять», — сказал Бубнов.

Соглашение Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Контракт не был автоматически продлен из-за того, что Дзюба нарушил заданные условия по количеству результативных действий, которые было необходимо совершить.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

Ранее «Локомотив» проводил Дзюбу с помощью видео.

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