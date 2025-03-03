«Я обалдел»: Мостовой о травме лидера «Динамо»

Экс-футболист Александр Мостовой высказался о травме игрока московского «Динамо» Константина Тюкавина, заявив, что футболист может в спокойном режиме восстановиться и плавно вернуться, передает «Чемпионат».

«Лишний раз понимаем, что травмы — неотъемлемая часть футбола. Я прочитал об этом — просто обалдел. Ужас. Атакующий потенциал «Динамо» сразу становится слабее. Игрокам «Динамо» нужно мобилизоваться и проявить себя за Константина», — сказал Мостовой.

Тюкавин получил повреждение передней крестообразной связки правого колена. Форвард получил травму в первом матче после возобновления Российской Премьер-лиги (РПЛ): в 19-м туре «Динамо» на выезде сыграло с «Ростовом». На 17-й минуте встречи Тюкавин неудачно приземлился на газон после столкновения с защитником «Ростова» Максимом Осипенко. У него возникли проблемы с коленом. После оказания помощи он вернулся на поле, однако на 23-й минуте все же его покинул, а вместо него вышел Эль-Мехди Маухуб. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Ранее сборная России поддержала Тюкавина после тяжелой травмы.