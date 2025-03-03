Портал «Чемпионат» объявил победителя премии «Спортивная телега»

Лучшим авторским блогом о профессиональном спорте по версии портала «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стал канал Романа Кузнецова «‎Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт». Об этом сообщили в редакции после подведения итогов второго сезона спецпроекта «Спортивная телега».

Голосование проходило в Telegram-канале «Чемпионата».

Ранее прошел групповой этап премии: из четырех групп по 10 каналов читатели портала отобрали восемь финалистов, выигравших народные голосования. В их числе каналы, посвященные футболу, автоспорту, фигурному катанию и легкой атлетике.

Главным призом в 2024 году стал сертификат «Азартный уикенд в игорной зоне «Красная Поляна» — отдых в отеле «Марриотт Красная Поляна 5*».

Главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин отметил, что спортивное медиаполе в России уже невозможно представить без Telegram-каналов.

Он рассказал, что редакция спортивного портала совместно с командой сервиса аналитики TGStat второй год подряд отмечает наиболее оригинальных и популярных авторов.

«В этот раз в топ-40 получилось заметное разнообразие по видам спорта: кроме большого количества футбольных каналов, также были представлены хоккей, автоспорт, ММА, фигурное катание, олимпийские виды в целом и даже бег с художественной гимнастикой», — добавил Вячеслав Опахин.

В спецпроекте «Чемпионата» участвовали 82 крупнейших авторских канала о профессиональном спорте, среди которых с помощью статистики, предоставленной компанией TGStat, было отобрано 40 номинантов.

В итоговый список попали авторские каналы с наилучшими показателями по трем метрикам в 2024 году: охват постов за первые 24 часа количество уникальных каналов, упоминавших канал номинанта и среднее количество пересылок на один пост. Также из числа номинантов были исключены каналы, отмеченные аналитиками TGStat комментариями о накрутках.