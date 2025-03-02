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«Трактор» одержал крупнейшую победу в истории клуба в КХЛ

«Трактор» установил клубный рекорд, обыграв «Барыс» со счетом 8:0
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Global Look Press

Челябинский «Трактор» одержал крупнейшую победу в истории клуба, разгромив казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая проходила на стадионе «Трактор Арена», завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев. В первом периоде челябинцы забили четыре шайбы: отличились дважды Виталий Кравцов на 4-й и 18-й минутах, Семен Дер-Аргучинцев на 6-й минуте, а также Михаил Горюнов-Рользигер на 20-й. Во втором и третьем отрезке они отличись дважды. Во втором периоде Александр Кадейкин забил на 22-й минуте и Максим Шабанов на 35-й минуте, а в третьем свою вторую и третью шайбы забросил Кадейкин на 42-й и 60-й минутах.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Трактор» занимает первое место, набрав 86 очков. «Барыс» идет на последнем, 12-м месте с 31 баллом. Челябинцы уже обеспечили себе выход в плей-офф, а «Барыс», напротив, шансов давно лишился.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее было названо главное разочарование сезона КХЛ.

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