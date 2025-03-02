«Работаем»: в «Вашингтоне хотят, чтобы Овечкин побил рекорд в этом сезоне

Игрок «Вашингтона» Строум: все хотят, чтобы Овечкин побил рекорд в этом сезоне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум оценил важность погони российского игрока и капитана «столичных» Александра Овечкина за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и заявил, что в команде работают над этим вопросом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Не думаю, что это прямо настолько важно. Но мы находимся здесь и сейчас, и все в команде хотят, чтобы он сделал это в нынешнем сезоне. Работаем над решением этой задачи. Мы знали, что Ови нужно хорошо войти в сезон, что и произошло», — заявил.

1 марта «Кэпиталз» уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата со счетом 1:3. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды на 57-й минуте встречи. В составе «Лайтнинг» отличились Митчелл Чаффи на 18-й минуте, Гейдж Гонсалвеш на 47-й минуте и Брэндон Хэгел на 60-й минуте (в пустые ворота).

Шайба, заброшенная в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг», стала для Овечкина 884-й, он сократил отставание от Гретцки до 10 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 11 раз.

Следующий матч «Вашингтон», который потерпел три поражения подряд, проведет 4 марта против «Оттавы Сенаторз». Стартовая сирена прозвучит в 2:30 по московскому времени.

Ранее НХЛ обновила дату, в которую Овечкин может побить рекорд Гретцки.