«Конечно, надоедает»: экс-вратарь «Ростова» высказался об уходе Карпина

Голкипер Песьяков: Карпин говорил нам много раз, что хочет двигаться вперед

Бывший тренер «Ростова» Валерий Карпин устал из года в год строить новую команду, чтобы бороться в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом заявил бывший вратарь ростовской команды Сергей Песьяков в комментарии «Чемпионату.com».

«В последние пару лет ситуация немного стабилизировалась, а до этого текучка была огромная. От этого он точно заколебался не меньше, чем от дорог. Карпин и нам много раз говорил – надеюсь, он меня простит, это вроде ни для кого не секрет, – что он хотел бы двигаться вперед», — заявил он.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года, в 2021 году он принял управление сборной России, поначалу покинув пост в «Ростове», но после отстранения России от участия в международных соревнованиях стал совмещать посты.

Новым наставником ростовчан стал помощник Карпина испанец Джонатан Альба. После первой части чемпионата России «Ростов» занимает седьмое место с 26 очками после 18 сыгранных туров. Первый матч после возобновления национального первенства ростовчане сыграют с московским «Динамо» 2 марта.

Карпин обладает российским, испанским и эстонским гражданством. Семья главного тренера сборной России проживает в Таллине, сам он родом из Нарвы.

Ранее стало известно новое место жительства Карпина.