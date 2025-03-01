Российский хоккеист оформил первый гол в НХЛ после травмы

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США), завершилась со счетом 5:2. В составе «Колорадо» шайбы забросили Валерий Ничушкин, Джонатан Друен, Джек Друри и Росс Колтон, оформивший дубль. У «Миннесоты» отличились Матс Цуккарелло и Винни Хиностроза.

Для российского нападающего Ничушкина эта игра стала второй после восстановления от травмы, из-за которой он пропустил два месяца. Всего на счету хоккеиста 18 (12+6) очков в 23 играх текущего сезона НХЛ.

14 мая 2024 года стало известно, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА). Сообщалось, что игрок будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. После этого он сможет подать заявление о восстановлении на работе.

Инсайдер Фрэнк Серавалли рассказал в своих соцсетях, что Ничушкин провалил тест на «drugs», что может означать как наркотики, так и лекарства. В апреле 2023 года Ничушкин покинул расположение «Эвеланш» перед третьим матчем серии плей-офф против «Сиэтла». Позже он пропустил все оставшиеся игры плей-офф из-за скандала с пьяной девушкой.

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